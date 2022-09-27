Yusuf el-Karadavi bugün son yolculuğuna uğurlanıyor… Ankara ve İstanbul’da gıyabi cenaze namazları

Karadavi için İstanbul ve Ankara’da da gıyabi cenaze namazları kılınacak. İstanbul’da Fatih Camii’nde öğle namazı sonrası, Ankara’da ise Hacı Bayram Camii’nde ikindi namazını müteakip Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Dünyaca ünlü Mısırlı İslam alimi Yusuf el-Karadavi, dün 96 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, yaptığı yazılı açıklamayla Birliğin eski başkanı Mısırlı alim Karadavi'nin vefat haberini duyurdu. Birliğin açıklamasında, "Ömrünü, İslam'ın hükümlerini açıklamaya adayan Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, Hakk'ın rahmetine kavuştu." ifadesine yer verildi.

CENAZESİ BUGÜN DOHA'DAN KALDIRILACAK

İslam alimi Karadavi'nin cenazesi bugün ikindi vakti Katar'ın başkenti Doha'daki en büyük cami olan Muhammed bin Abdulvehhab Camii'nde kılınacak namazın ardından Meseymir Kabristanı'nda toprağa verilecek. Karadavi'nin cenazesine başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasının dört bir tarafından katılım olması bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA GIYABİ CENAZE NAMAZLARI

Karadavi için İstanbul ve Ankara'da da gıyabi cenaze namazları kılınacak. Mısırlı alim için İstanbul'da öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacak. Namazı Suriye Alimler Birliği Başkanı Üsame er-Rıfai kıldıracak. Ankara'da ise Hacı Bayram Camii'nde ikindi namazını müteakip Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılınacak.