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TIMETURK / DÜNYA / Yunusları ve balinaları tek lokmada çiğnedi: Devasa bir deniz canlısı türü keşfedildi

Yunusları ve balinaları tek lokmada çiğnedi: Devasa bir deniz canlısı türü keşfedildi

Kanada’da yapılan yeni bir çalışmaya göre, yunus ve balina gibi büyük hayvanları tek lokmada çiğneyebilen sivri dişlere sahip olan devasa bir canavar, 130 milyon yıl önce bugünkü Kolombiya'nın sığ sularında yüzdü. Bilim insanlarına göre, yeni keşfedilen tür, deniz canlıların gelişimine dair tarihsel bilgilere ışık tutuyor.

2 Saat Önce
2021-12-02 08:06:00
Yunusları ve balinaları tek lokmada çiğnedi: Devasa bir deniz canlısı türü keşfedildi

Kanada'da yer alan McGill Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1970'lerde Kolombiya'nın Boyacá bölümünde Villa de Leyva yakınlarında ortaya çıkarılan fosilleşmiş kalıntıları yeniden analiz etti.

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Fosilin son derece iyi bir şekilde korunmuş 1 metre uzunluğunda bir kafatasına sahip olduğu belirtilirken, türün daha önce 250-90 milyon yıl önce yaşayan ihtiyozor sınıfına ait olduğu belirtildi.

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DAHA ÖNCE TANIMLANMAMIŞTI

Bugün Bogota'daki Kolombiya Ulusal Jeoloji Müzesi'nde bulunan kafatası üzerinde yapılan yeni araştırma, ise kafatasının daha önce tanımlanmayan yeni bir cins olan 'Kyhytysuka'ya ait olduğunu ortaya çıkardı.

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BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNACAK

Ekibin söylediğine göre, keşif, ihtiyozor aile ağacına ve üyelerinin nasıl evrimleştiğine dair bilimsel anlayışı iyileştirmeye önemli katkılarda bulunacak.

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Bununla birlikte, fosil hakıındaki çalışma, Kanada'nın McGill Üniversitesi'nden omurgalı paleontolog Hans Larsson ve meslektaşları tarafından üstlenildi.

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DİŞLERİ BÜYÜK HAYVANLARI AVLAMAK İÇİN EVRİMLEŞTİ

Prof. Dr. Larsson, "Bu hayvan, büyük avları yemesine izin veren benzersiz bir diş yapısı geliştirdi. Diğer iktiyozorların küçük avlarla beslenmek için küçük, eşit boyutta dişleri varken, bu yeni tür, büyük balıklar ve diğer deniz sürüngenleri gibi büyük avlarını çiğneyebilmek için diş boyutlarını ve aralıklarını değiştirdi” dedi.

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Diğer taraftan, Kyhytysuka'nın arka dişleri kısa ve sağlamdı, bu da onların avı ezmek için kullanıldığını düşündürdü. Araştırmacıların bildirdiğine göre, beyin kasası ve kafatası kemiği arasındaki güçlendirilmiş bağlantı, artan bir ısırma kuvvetine işaret ediyor.

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Ayrıca, ekibin analizi deniz sürüngeninin çenelerini çok fazla yan yana hareket ettiremeyecek olmasına rağmen, ağzını 75 derecelik devasa bir açıyla açabileceğini ve bunun çok büyük bir avı yutmasına izin vereceğini gösterdi.

Daha önce McGill'den ama şimdi Stuttgart Devlet Doğa Tarihi Müzesi'nde görev yapan makale yazarı ve paleontolog Erin Maxwell, “Bu hayvanı diğer Jura ve Kretase iktiyozorlarıyla karşılaştırdık ve yeni bir tür tanımlayabildik. "Bu, ihtiyozorların evrim ağacını sarsıyor ve nasıl evrimleştiklerine dair yeni fikirleri test etmemize olanak tanıyor” dedi.

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Çalışmanın tüm bulguları Journal of Systematic Paleontology adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Kaynak: ntv.com.tr

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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