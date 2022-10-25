Yunanlar Fenerbahçe Derneği’ne savaş açtı!

Geçtiğimiz günlerde kurulan Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği, Yunanistan’da davalık oldu. ‘Pontus’ takımının başkanı Mihalis Kakulidis, bölgenin Yunan Trakyası olduğunu belirterek Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği aleyhinde hukuki işlem başlatacaklarını açıkladı. Kakulidis’e tepki gösteren Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habip Oğlu “Kakulidis kendisiyle çelişiyor zira ülkemiz Yunanistan’da başkanlığını yaptığı derneğin isminde yer alan ‘Pontus’ diye bir bölge yok” dedi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz 11 Ekim'de Gümülcine‘de kurulan Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği, isminde geçen “Batı Trakya” ifadesi sebebiyle davalık oluyor. Kafkasköy'deki (Thrilorio) “Pontus” takımının başkanı Mihalis Kakulidis, Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği aleyhinde hukuki işlem başlatacaklarını açıkladı. Kakulidis, bölgenin Yunan Trakyası olduğunu ve “Batı Trakya” ifadesinin asla kullanılamayacağını öne sürdü.

KAKULİDİS: TRAKYA BİRDİR!

Gümülcine'de geçtiğimiz hafta resmi olarak kurulan “Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği”nin ismindeki “Batı Trakya” ifadesinden kabul edilemez olduğunu iddia eden Kakulidis, “Batı Trakya isimlendirmesiyle Komotini merkezli bir kulübün çalışmasına izin verilmesi kabul edilemez ve çok garip. Yunanistan'da Trakya birdir ve kimse gelip Erdoğan'ın terminolojisini benimseyemez…” ifadelerini kullandı.

Kafkasköy (Thrilorio) “Pontus” takımının başkanı Mihalis Kakulidis, Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği'nin kurulmasına onay veren Yunan hakimi de suçlayarak “Bu spor kulübünün onayına imza atan her kimse derhal Komotini'den uzaklaştırılmalıdır.” ifadelerini kullandı. Mahkemeye şikayette bulunarak “Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği”nin kurulmasına verilen onay kararının iptalini isteyeceğini ilan eden Kakulidis, Gümülcine ile ilgilenen tüm Yunanların da aynı tutumu sergilemesi çağrısı yaptı.

YUNANİSTAN'DA “PONTUS” DİYE BİR BÖLGE YOK!

Kakulidis'in girişimine bölgedeki Türklerin tepkisi ise gecikmedi. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, yaptığı açıklamada Kakulidis'e sorumlu davranma çağrısında bulundu. “Spor, ön yargıları reddeder ve birleştirici özelliğe sahiptir” diyen Habip Oğlu, “Doğrudan sporun içindeki bir kişi olan Kakulidis'in yasal tüm prosedürleri tamamlayarak resmi olarak kurulmuş bir derneğe karşı bu tutumu sporun bu güzel özelliklerine tamamen aykırıdır. Bölgemizden biri olan Kakulidis, ortada sanki bir sorun varmış gibi göstererek bölgemizdeki barış içerisinde bir arada yaşama kültürüne zarar vermektedir” ifadelerini kullandı. Habip Oğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

Kaldı ki Kakulidis kendisiyle çelişiyor zira ülkemiz Yunanistan'da başkanlığını yaptığı derneğin isminde yer alan ‘Pontus' diye bir bölge yok. Ayrıca Kakulidis açıklamasında, ‘Bu spor kulübünün onayına imza atan her kimse derhal Gümülcine'den uzaklaştırılmalıdır' diyerek bir devlet memuru olan hakimi de tehdit ediyor. Kakulidis, her şeyden önce bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak sorumlu davranmalı, açıklamalarında bölgemizde ötekileştirmeyi değil dostluk ve kardeşliği teşvik etmelidir.” dedi.

.