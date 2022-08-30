Yunanistan Türkiye ile savaş peşinde!

NATO görevi kapsamında Ege’de Yunanistan S-300 sistemince Türk jetlerinin taciz edilmesinin yankıları sürüyor… Yunanistan’dan yapılan açıklamalarda müttefiklerin kendilerinin yanında olduğu belirtilirken, Türk askeri uzmanlar Yunan provokasyonlarının arkasında ABD olduğunu ifade etti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

NATO görevi kapsamında Ege'de Yunanistan S-300 sistemince Türk jetlerinin taciz edilmesinin yankıları sürüyor… Yunanistan gerginliği tırmandırma siyasetini sürdürürken, Türkiye ise itidalli siyaset peşinde…

Yunanistan müttefiklerine güveniyor!

Yunanistan hükümet sözcüsü Yiannis İkonomu Cosmos FM radyosunda katıldığı canlı yayında, “Yunanistan'ın müttefikleri yanında, hukuk kendi tarafında, ancak haklarını her türlü zorluğa karşı savunmak için etkili ve caydırıcı olma yeteneğine de sahip olduğunu vurguladı” dedi. “Yunanistan çok dikkatli izliyor, panik yapmıyor, uyanık olmak zorunda ve elbette her zaman söylediğimiz doğru: Ülke, hem kesinlikle garantili hem de iyi korunan ulusal haklarımızda geri adım atmayan bir istikrar ve barış faktörüdür. Son üç yıldır politikasına, anlık sancılı ikilemlerine kapılmadan, uzun vadeli bir dış politika çizebilmek için özen göstermiştir” diyen İkonomu şunları söyledi:

“Bu nedenle tüm pozisyonlarımızı, Türk provokasyonlarına karşı netleştirmeye özen gösterdik. Bu nedenle, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi zamanımızın büyük meselelerinde yıldız işareti olmadan ve küçük siyasi çekinceler olmadan net pozisyonlar almaya özen gösterdik. Bu nedenle caydırıcı gücümüzü güçlendirmeye özen gösteriyoruz. Yunan diplomasisi, her yerde ulusal pozisyonların mutlak rezonansını AB'de, ABD'de müttefikler arasında sağlamayı başardı. İkili ilişkilerimiz ve anlaşmalarımız her yerde ayak izimizi güçlendirdi.”

Uzmanlar: Yunanistan savaş istiyor!

Yeni Şafak'ta yayınlanan haberde ise Yunanistan'ın S-300 tacizinin, Türkiye'yi Batı ile karşı karşıya getirme planı olduğu belirtiliyor. Rusya ile Ukrayna savaşının ardından Türkiye, dünyanın diplomasi merkezi haline geldi. Ankara'nın mekik diplomasisi sayesinde taraflar arasındaki ilk resmi temas İstanbul'da gerçekleşti ve önemli kararlar aldı. Dünyanın gıda krizi Türkiye'nin girişimleri ile önlendi. Ukrayna limanlarındaki milyonlarca ton tahıl, oluşturulan koridorla dünyanın dört bir yayına taşındı.

Uçak bile uçuramaz

Yunanistan'ın tacizleri de bu gelişmelere paralel olarak başladı. Türk jetleri önce uçaklarla, ardından da ‘hangarda' olduğu iddia edilen Yunan S-300'leri ile taciz edildi. Uzmanlara göre Yunanistan, Ankara'nın küresel aktör olarak ön plana çıkmasından rahatsızlık duyduğu için gerilim peşinde. Atina'nın hedefi ise ya savaş çıkarmak ya da S-400'leri aktive etmeye zorlayarak Türkiye-Batı çatışması oluşturmak. Askeri uzmanlar şimdilik gerek olmasa bile S-300 tacizinin ardından Türkiye'nin S-400'leri kullanma hakkı doğduğunu, bu durumda Yunanistan'ın Atina'dan bile uçak uçuramayacağını belirtiyor.

ABD iş birliği var

Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, Yunanistan'ın gerilim yaratarak Türkiye'nin özellikle Ukrayna-Rusya savaşında dünya barışına yaptığı tüm hizmetleri sabote etmek istediğini vurguladı. Erenel, “Yunanistan, olası bir karşılıkla Türkiye'yi hataya çekerek, ‘Türkiye barışçıl değil bakın savaş istiyor' algısı oluşturacak. Tabii burada ABD ile işbirliği yapıldığı açık.” dedi.

Kullanma hakkı doğdu

Yunanistan'ın S-300'leri kullanmasının, Türkiye'ye S-400'leri aktif etme hakkı doğurduğunu belirten Erenel, “NATO ülkeleri içinde bir ülke Rusya'ya ait hava savunma sistemi kullanabilirken, diğerinin kullanamaması söz konusu olmamalı. Yapılan tacizlere karşın S-400'lerin aktif edilmesi son derece yerinde bir hamle olur. Üstelik S-400'ler, farklı noktalara kilitlenme gücü bakımından çok daha ileri teknolojiye sahip. Yunanistan'a karşı Türkiye'nin elini çok güçlendirir” ifadeleri kullandı.

Amaç gerilim çıkarmak

Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, Yunanistan'ın tacizlerinin ağır sonuçları olabileceğini söyledi. Atina'nın gerilim peşinde olduğunu vurgulayan Karakuş, “Türk uçakları ateş etsin, düşürsün, gerilim çıksın. Amaçları bu. ABD de Yunanistan'la birlikte hareket ediyor. Çünkü ABD, Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına mani olmak, PKK'nın varlığını koruduğunu göstermek için Türkiye'nin dikkatini Yunanistan'a çekmek istiyor. Yaşananlar basit bir F-16 kilitleme meselesi değil” diye konuştu.

S-400'leri Ege'ye taşıttırmak amacında

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş da, Yunanistan'ın gerilim yaratarak Türkiye'nin S-400'leri Ege'ye taşımasını istediğini söyledi. Karataş, “S-400 konusu tahrik edici bir konu olduğu için herkes onu istiyor. Yunanistan da Türkiye'nin S-400'lerini Ege'ye getirmesini istiyor. Türkiye'nin şu aşamada S-400'leri Ege'ye getirmesine gerek yok. Çünkü bu tür gerginlikleri daha da ileriye götürecek, ABD ile ilişkileri bozacak, yaptırımları artmasına sebep olacak” şeklinde konuştu.

Savaşı ABD çıkarmak istiyor

Haber7 yazarı Mehmet Acet de son günlerde iyice artan Yunan provokasyonlarını kaleme aldı. “Artık iyice belli oldu, ABD Türk/Yunan savaşı çıkarmak istiyor” başlığını kullanan Acet, "Amaçları; Yunanistan'ı 'arkandayız' diye cesaretlendirip savaşa zorlayarak, Türkiye'yi terbiye etmek" dedi.Amerika'nın, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'yi F-35 savaş uçaklarının üretim programından çıkarmasını hatırlatan Haber7 yazarı Acet, "Aynı ABD, S-300'ü aktif şekilde kullanan Yunanistan'a F-35 satmaya hazırlanıyor" ifadesini kullandı. Yazısında; "ABD bunu başarabilir mi? Yunanistan, Türkiye'ye karşı savaşacak cesareti kendisinde bulabilir mi?" sorularını da soran ve bunun kolay olmadığını kaydeden Acet, "Ancak her durumda son günlerde yeni somut olaylarla tırmanan gerilim, bir yerde patlarsa eğer, bunun arkasında kimler var ve ne yapmak istiyorlar sorusunun cevabının şimdiden belli olduğunu bilmemiz gerekiyor" değerlendirmesiyle yazısını sonlandırdı. .