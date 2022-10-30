Yunanistan: Türkiye ile pozitif gündem başarılı

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerileme rağmen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaklaşımı başarılı olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis verdiği demeçte pozitif gündemin 25 maddesinin çoğunun tamamlandığını ya da ilerleme kaydedildiğini belirterek, pozitif gündemin iki tarafın siyasetçileri ve iş insanları arasında bir iletişim kanalı oluşturmayı başardığını dile getirdi.

Fragoyannis , Türkiye ile Yunanistan arasındaki gündemin ekonomi diplomasisini bir insiyatif olduğunu belirterek "Mevcut koşullarda dahi başarılı olarak değerlendirildiğini söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

Fragoyannis, bir sonraki görüşme turunun ertelenmesine rağmen, söz konusu inisiyatifin iptal edilmediğini vurgulayarak "Aksine, genel iklimde iyileşme olması halinde, bu kanalları tekrar aktif hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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