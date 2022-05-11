DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İhracatçılara yeni düzenleme
10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı
Kamerun’da 11 mürettebatlı jet düştü
İskoçya'da Celtic, Hollanda'da Ajax şampiyon oldu
Lavrov: Avrupa'da savaş istemiyoruz
Ukrayna: İşgalciler gazı kesintiye uğrattı
AB, yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklayacak
Rusya Merkez Bankası: 90'lardan bu yana en büyük krizdeyiz
İkizlere hamile kadın evinde ölü bulundu
Valilikten DEVA Partisi’ne ‘sahtecilik’ suçlaması
Cep telefonunu şarj etmek isterken akıma kapılıp öldü
Rusya'dan Batılı şirketlere 'Gazprom' misillemesi!
ABD'de 2021'de 100 binden fazla kişi uyuşturucudan öldü
Juventus - İnter maçını şifresiz canlı izle! İtalya Kupası
Wolverhampton - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

TIMETURK / DÜNYA / Yunanistan: Türkiye ile diyalog istiyoruz

Yunanistan: Türkiye ile diyalog istiyoruz

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Yunanistan'ın Türkiye ile diyalogdan yana olduğunu söyledi.

9 Saat Önce
2022-05-11 15:58:05
Yunanistan: Türkiye ile diyalog istiyoruz

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e verdiği röportajda, iç meselelerin yanı sıra uluslararası gelişmeler ve Yunanistan'ın dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Yunanistan'ın komşu iki ülke olduğunu vurgulayan Sakelaropulu, "Barış ve sükunet dolu uzun süreçler geçirdik. Komşuların birbirlerine ihtiyaçları vardır. Son dönemde Meriç'te ve Ege'de gördüğümüz gibi zor zamanlarımız da oldu. Bence Yunanistan diyalog istediğini belirtmekle iyi yapıyor. Diyalog istiyoruz. Komşularımızla diyalog olmalı." diye konuştu.

"UKRAYNALILAR AVRUPA DEĞERLERİ İÇİN SAVAŞIYOR"

Sakelaropulu, Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasıyla birlikte tüm Yunanistan'ı ziyaret etme ihtiyacını ve isteğini hissettiğini belirterek sınır bölgelerine sık sık yaptığı ziyaretlere ilişkin şunları söyledi:

"Bu bölgelerde yaşayan insanlar, özle şartlarda yaşıyor. Ada Yunanistan'ı ve dağlık bölgeler özel şartlara sahip. İletişim zorlukları var. İzole edilmiş hissetmeleri ve kendilerini bir şekilde unuttuğumuzu hissetmeleri iyi değil."

Ukrayna savaşının herkesi şaşırttığını ifade eden Sakelaropulu, Ukraynalıların Avrupa değerleri için savaştığını, bu nedenle de Avrupa'dan büyük destek gördüğünü kaydetti.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş