'Yunanistan, Türk SİHA'larına karşı adalara İsrail yapımı anti-drone sistemleri yerleştirdi'

Yunan basını, Bayraktar TB-2 ya da ANKA-S SİHA'larına karşı Atina hükümetinin Ege'deki adalara ve ve kritik diğer noktalara anti-drone sistemleri yerleştirdiğini yazdı.