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Yunanistan 'Türk balıkçılar' için harekete geçti!

Atina yönetimi, karasularına giren Türk balıkçılara hapis cezası getirmeye hazırlanıyor.

3 Saat Önce
2021-09-29 11:39:46
Yunanistan 'Türk balıkçılar' için harekete geçti!

Yunan Adalet Bakanlığı, karasularındaki balık avına ilişkin öneri hazırladı. Buna göre ceza kanununa "Yunan devletinin kıyı bölgesinde hakkı olmaksızın balık avlayan yabancı, en az 6 ay hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinin eklenmesi planlanıyor.

Yasal düzenleme yakında Yunan Meclisi'nin onayına sunulacak.

ATİNA'DAN İDDİA

Atina, Türk balıkçı teknelerinin Yunan karasularında yasa dışı avlandığı iddiasında bulunmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara'daki Yunan Büyükelçiliğinden protesto notası verilmesini istemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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