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TIMETURK / DÜNYA / Yunanistan: Suudi Arabistan ile Doğu Akdeniz'i görüşeceğiz

Yunanistan: Suudi Arabistan ile Doğu Akdeniz'i görüşeceğiz

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal Bin Farhan Al-Saud’un Atina’ya resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

2 Saat Önce
2022-01-03 20:34:39
Yunanistan: Suudi Arabistan ile Doğu Akdeniz'i görüşeceğiz

Yunanistan Dışişleri açıklamasında; iki bakanın öğle saatlerinde özel görüşeceği ve daha sonra ortak açıklama yapacağı belirtildi. Açıklamada “Görüşmelerin odağında savunma, ekonomi ve yatırım alanlarındaki ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası kuruluşlarla işbirliği konularının yer alması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Körfez bölgesindeki gelişmelerin de etraflıca incelenmesi bekleniyor” ifadeleri yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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