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TIMETURK / DÜNYA / Yunanistan: Mülteciler için bir giriş kapısı olmayacağız

Yunanistan: Mülteciler için bir giriş kapısı olmayacağız

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, 'Avrupa Birliği'ne gelmeye çalışabilecek mülteci ve göçmenler için giriş kapısı olmayacağımızı ve olamayacağımızı açıkça söylüyoruz' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2021-08-17 16:37:42
Yunanistan: Mülteciler için bir giriş kapısı olmayacağız

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle başlayan ve Taliban'ın ülkenin kontrolünü geçirmesiyle artacağı değerlendirilen göç dalgasıyla ilgili Yunanistan'dan da bir açıklama geldi.

Göç Bakanı Notis Mitarachi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, krize karşı AB ülkelerine ‘ortak yanıt verme çağrısı' yaptı.

Mitarachi, Yunanistan'ın Afganistan'da tırmanan çatışmalardan kaçan Afgan göçmenler için bir AB'ye giriş kapısı olmayacağını vurguladı.

"Avrupa Birliği'ne gelmeye çalışabilecek mülteci ve göçmenler için giriş kapısı olmayacağımızı ve olamayacağımızı açıkça söylüyoruz" diyen Mitarachi, şunları söyledi:

"Milyonlarca insanın Afganistan'dan ayrılıp Avrupa Birliği'ne gelmesine izin veremeyiz. Ve kesinlikle Yunanistan üzerinden olmaz."

Yunan Bakan, "Çözüm ortak olmalı ve bir Avrupa çözümü olmalı" diye ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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