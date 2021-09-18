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Yunanistan lideri Miçotakis: Mülteciler konusunda Erdoğan'la hemfikiriz
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TIMETURK / DÜNYA / Yunanistan lideri Miçotakis: Mülteciler konusunda Erdoğan'la hemfikiriz

Yunanistan lideri Miçotakis: Mülteciler konusunda Erdoğan'la hemfikiriz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yeni bir mülteci akınına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yaptığını belirtti.

1 Saat Önce
2021-09-18 11:07:10
Yunanistan lideri Miçotakis: Mülteciler konusunda Erdoğan'la hemfikiriz

Miçotakis, Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik yeni bir göç akımına mücadelede önemli bir ortak olduğunu ve desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Avrupa'yı göçmen sorununa yönelik ‘ortak bir politika' oluşturmamakla eleştiren Miçotakis, “Suriye'deki ve başka yerlerdeki çatışmalardan kaçan bir milyondan fazla mülteci, 2015'te ve 2016'nın başlarında Yunanistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçti ve Yunanistan'ın o zamanki solcu Syriza yönetimi buna sadece ‘el sallamakla' yetindi” dedi.

2015'İN TEKRARI YAŞANMAYACAK

Kontrolsüz göçe karşı belirgin şekilde sert bir duruş sergileyen bir yönetim anlayışına sahip olduklarını belirten Miçotakis, 2015'in tekrarını yaşamayacaklarını ‘Bu durum artık olasılık dışı ve bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız' sözleriyle dile getirdi.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yaşanan insani kriz, yeni bir mülteci krizi ihtimalini körükledi. Miçotakis, AB'nin kitlesel bir akınla nasıl başa çıkılacağına dair tutarlı bir tutarlı bir politikasının olmadığını söyledi. Yunanistan Başbakanı, “Sığınma konusunda ortak kurallara ihtiyacımız var. İltica alışverişi yapılması, göçmenlerin bir ülkeden diğerine taşınması mantıklı değil. Adil bir düzen yaratılmalı. Avrupa'nın daha fazlasını yapması gerekiyor” dedi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Afganistan konusunu ele aldıklarını belirterek “Erdoğan'la çok açık konuştuk. Potansiyel mülteci ve sığınmacıların mümkün olduğu kadar ülkelerine yakın bir yerde tutmanın önemli olduğu konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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