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TIMETURK / DÜNYA / Yunanistan’ın iki adasında müzik yasaklandı

Yunanistan’ın iki adasında müzik yasaklandı

Yunanistan’ın iki adasında daha müzik yasaklandı ve sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. COVID-19 vaka artışı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda Mikanos adasında da müzik yasaklanmış ve sokağa çıkma kısıtlanmıştı.

10 Saat Önce
2021-08-06 11:03:09
Yunanistan’ın iki adasında müzik yasaklandı

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Yunanistan'ın iki adasında daha müzik yasaklandı ve sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. COVID-19 vaka artışı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda Mikanos adasında da müzik yasaklanmış ve sokağa çıkma kısıtlanmıştı.

Batı Yunanistan'daki Zakintos Adası ve Girit'teki Hanya şehri'nde vakaların hızla artması nedeniyle harekete geçildi.

Yunanistan hükümeti COVID-19'un yayılmasını kontrol altına almak için iki popüler turistik adada gece sokağa çıkma yasağı uyguladığını ve müziği yasakladığını söyledi.

Kısıtlamalar cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek ve bulaşıcı hastalık uzmanları komitesinin Yunan hükümetine tavsiyede bulunmasının ardından 13 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

Yunanistan Sivil Savunma Ajansı, "Bu bölgelerdeki sakinleri ve ziyaretçileri virüsün yayılmasını sınırlamak için alınan önlemlere tam olarak uymaya çağırıyoruz" dedi.

Ege adaları koyu kırmızı

Geçen ay, Yunanistan'ın güney Ege adaları, enfeksiyonlardaki artışın ardından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin COVID-19 haritasında koyu kırmızı olarak işaretlenmişti.

Pandemiden ağır şekilde etkilenen turizm sektörünü yeniden inşa etmeye çalışan Yunanistan sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangınları dalgasıyla da mücadele ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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