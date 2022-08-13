Yunanistan'ın alıkoyduğu İran'a ait petrol tankeri ile ilgili yeni gelişme

Yunanistan'ın mayısta ABD'nin talebiyle taşıdığı petrolle birlikte el koyduğu İran'a ait geminin, yaklaşık 3 ay sonra İran'a döneceği duyuruldu.

İran'ın Atina Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Lana" adlı petrol tankeri alıkonulduktan sonra boşaltılan petrolün tekrar tankere aktarıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Çalınan İran petrolünün Lana gemisine transferi, Yunan sularında devam ediyor. Gemi, yakında tam petrol yüküyle ülkemize hareket edecek. Yüce Allah'ın yardımıyla ülkemizin ulusal çıkarlarını gözetmekte ve güvence altına almakta bir an bile tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

YUNANİSTAN ABD'NİN TALEBİYLE İRAN PETROLÜNE EL KOYMUŞTU

Yunanistan, 25 Mayıs'ta ABD'nin talebi üzerine İran petrolü taşıyan Lana adlı petrol tankerini alıkoymuş ve geminin taşıdığı petrole de mahkeme kararıyla el koymuştu.

Yunanistan'ın gemiyi alıkoyma kararının ardından İran, Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak olaya "uluslararası eşkıyalık örneği" diyerek tepki göstermişti.

İRAN DA BASRA KÖRFEZİ'NDE İKİ YUNAN GEMİSİNİ ALIKOYMUŞTU

Devrim Muhafızları Ordusu da 25 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait Prudent Warrior ve Delta Poseidon isimli iki petrol tankerini alıkoyarak tankerlerdeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu.

Bunun ardından 8 Haziran'da Yunanistan mahkemesinin, tankerdeki petrole ilişkin alıkoyma kararını iptal ettiği daha sonra da İran gemisini serbest bıraktığı duyurulmuştu.

ABD yönetimi, önceki Başkan Donald Trump döneminde İran'a karşı getirilen tek taraflı yaptırımlar kapsamında Tahran yönetiminin petrol satışlarını "yasa dışı" kabul ederek müttefiklerine İran gemilerinin taşıdığı petrole el koyma çağrısında bulunuyor.

Tahran yönetimi daha önce de petrol satışlarına engel olunması durumunda Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği uyarısında bulunmuştu. .