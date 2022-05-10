Yunanistan ile BAE'den 4 milyar euroluk ortak yatırım fonu

Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 4,2 milyar euro değerindeki yatırımlarını ortaklaşa finanse etmek adına bir yatırım fonu kurdu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dün (9 Mayıs) Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir araya geldi. Miçotakis'in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülke arasında 4 milyar euro değerindeki yatırım için ortak bir girişim oluşturulması kararı alındığı belirtildi:

“Yunanistan Kalkınma Bankası ile Mubadala Yatırım Şirketi arasındaki işbirliğinin yenilenmesi ve 4 milyar euro tatarındaki yatırım için ortak girişimin oluşturulması iki ülke için büyük önem taşıyor.”

“YUNANİSTAN DOĞALGAZ İÇİN BİR KAPI”

Yunanistan'ın coğrafi konumu nedeniyle Ortadoğu'dan Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında bir kapı olma potansiyeline sahip olduğunu belirten Miçotakis, Atina ve Abu Dabi'nin gelecekte enerji alanında daha fazla işbirliği yapma konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Miçotakis'in ziyarerinde ticaret, enerji, teknoloji ve sağlık alanlarında dokuz anlaşma imzalandığı duyuruldu.

“ENERJİ GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ”

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el Nahyan ise görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya açtğı savaş ve bölgesel konuların da ele alındığını kaydetti. el Nahyan yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın enerji alanında yarattığı sorunlara değindi ve Ukrayna'ya insani yardım ulaştırmaya hazır olduklarını belirtti.

Nahyan şunları söyledi:

“Bir enerji tedarikçisi olarak Abu Dabi, bu savaşın enerji piyasasında yarattığı sorunlar ile ilgileniyoruz. Ortadoğu ve Akdeniz'de yaşanan tüm sorunlara rağmen bölgemiz, kalkınma ve işbirliği açısından büyük potansiyele sahip.”

Kaynak: Reuters .