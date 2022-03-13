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Yunanistan: İkili ilişkilerin düzelmesi için temelleri attık
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Yunanistan: İkili ilişkilerin düzelmesi için temelleri attık

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkilerin düzelmesi için temel atıldığını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-03-13 22:09:26
Yunanistan: İkili ilişkilerin düzelmesi için temelleri attık

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kiryakos Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinde, Erdoğan ile temaslarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Görüşmenin olumlu havada geçtiğini belirten Miçotakis, "İnsanlık olarak ve NATO müttefiki iki ülke olarak böylesi bir dönemde öyle çok ortak sorunla karşı karşıyayız ki, bizi ayıran sorunlardan çok bizi birleştiren bu sorunlara odaklanmamızın daha önemli olduğunda mutabık kaldık." dedi.

Miçotakis, başta ekonomi olmak üzere, birçok konuda pozitif gündem oluşturmaya vurgu yapıldığını kaydederek, "Önümüzdeki aylarda önemli bir ilerleme kaydedebileceğimizi sanıyorum. Her şey yolunda giderse, sonbaharda hayırlısıyla Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyini Yunanistan'da düzenleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye ve Yunanistan arasında bir anda uzlaşılamayacak fikir ayrılıkları olduğuna işaret eden Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece açık ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Miçotakis, Ukrayna'daki gelişmeleri de hatırlatarak "İkili ilişkilerimizin iyileşmesi ve özellikle şu an karşılaştığımız büyük sorunlara ilişkin iş birliği yapmamız için temelleri attığımıza inanıyorum. Bugün yine Ukrayna'da sivillerin hayatını kaybettiği trajik görüntüler gördünüz. Bizi bunlar meşgul etmeli." ifadesini kullandı. AA .

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