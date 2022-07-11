Yunanistan'ı çıldırtan fotoğraf!

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hediye edilen tablodaki haritada 'Denizlerdeki Misakı millimiz' ibaresinin yer alması Yunanistan'ı çıldırttı. Neredeyse Ege Denizi'nin tamamının kendilerine ait olduğunu öne süren Yunanistan bu haritanın paylaşılmasını tüm medya kanallarında haber yaptı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları'nı ziyaretinde paylaşılan bir fotoğraf Yunanistan'ı çıldırttı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Bahçeli'ye sundukları tablo için "Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi Bayram sabahında Ülkü Ocakları Genel Merkezimize teşrif ederek ziyarette bulundu. Ziyaretlerinde “DENİZLERDEKİ MİSAKIMİLLÎMİZ” adlı çalışmamızı sunduk." paylaşımında bulundu.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, “Yunan diplomatik kaynakları bu hamlenin saldırgan ve provokatif olduğunu söyledi” yorumunu yaptı. Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar da, “Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı” ifadesini kullandı.

Yunan yetkililer, “Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz” dedi.

Yunan haber kanalları da konuyu böyle haberleştirdi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son aylarda kötüleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, En son Mart ayında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i İstanbul'da ağırlamıştı. O dönemde ilişkiler iyileşirken kısa bir süre sonra karşılıklı sert açıklamalar ile ilişkilerde bozulma meydana gelmişti.

İlişkilerin kötüleşmesinin sebeplerinden biri olarak da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD'ye gitmesi ve burada Türkiye karşıtı lobi yapması gösterilmişti.