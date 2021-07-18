Yunanistan: Erdoğan'ın Kıbrıs'ta neler açıklayacağının bize göre büyük önemi var

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretini merakla beklediklerini ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da bir sürpriz açıklayacağı Kıbrıs ziyaretini merakla beklediklerini belirtti.

BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in aktardığına göre, Londra merkezli Arapça yayın yapan Asharq Al Awsat gazetesine konuşan Dendias'a Başbakan Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yapacağı açıklamalar için "Türk-Yunan ilişkilerinin de gidişatını belirleyecek" sözleri soruldu. Gazeteci İbrahim Hamidi'nin sorusuna Dendias, "Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki görüşmenin şahsi düzeyde fevkalade iyi geçtiğini ve iki ülke arasındaki buzların çözülmesine yardımcı olduğunu" şeklinde yanıt verdi.

Dendias, Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinde neleri açıklayacağının merak konusu olduğunu da gizlemedi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Temmuz'da Kıbrıs'ın, bize göre işgal altındaki kesimini ziyaret edecek. Orada neler açıklayacağının ve neler yapacağının bize göre büyük önemi var. Çünkü, orada kullanacağı dil, uluslararası hukuk kurallarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına aykırı olacaksa o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışlarının hiçbir anlamı kalmaz."

Dendias, "Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yalnız ben, Yunanistan ya da Kıbrıs değil; uluslararası hukuk kuralları ve BMGK kararları karşı çıkıyor. İki devletli çözüm diye bir şey yoktur. Türklerin iki devletli çözüm önerisi vardır ki; bu da Kıbrıs sorununa çözüm oluşturmaz. Kıbrıs sorununa çözüm şekli adanın birleştirilmesidir. Geri kalanlar çözüm değildir. Hepsi uluslararası hukuka aykırıdır" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.