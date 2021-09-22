Yunanistan Ege Adalarına göçmen kampı kuruyor

Yunanistan geçtiğimiz hafta sonu, Türkiye'ye yakın Samos adasında yeni bir göçmen kampı açtığını duyurdu ve önümüzdeki aylarda Kos ve Leros adalarında başka tesisler inşa edileceğini de sözlerine ekledi.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, "Uluslararası koruma arayan insanlara kaybettikleri haysiyetlerini geri verecek, modern ve güvenli yeni bir kapalı kontrollü erişim merkezi oluşturduk" dedi.



3 bin kişilik yeni kampta, geri dönüş veya sınır dışı edilmek üzere yasadışı göçmenler de tutulacak.



Başka bir kampta kalan yaklaşık 450 sığınmacı Pazartesi günü yeni tesise taşınacak.



Yunanistan'a gelen göçmen sayısı, Avrupa'nın göç krizinin ön saflarında yer aldığı 2015 ve 2016'dan bu yana düşerken, 2019'da iktidara gelen muhafazakar hükümeti sertleşen ülkede binlerce sığınmacı hâlâ mahsur kaldı. göç politikaları.



Türkiye sınırındaki Evros bölgesinde 25 millik bir çit inşa edildi ve bu yaz, Samos ve Midilli'de daha önce aşırı kalabalık olan kampların yerini alacak iki tesis inşa etmek için Avrupa Birliği çapında bir ihale açıldı.



Ancak yardım grupları, etrafı dikenli tellerle çevrili yeni tesislerin daha çok hapishane gibi göründüğünü vurguladı.



Medecins Sans Frontieres misyon başkanı Iorgos Karagiannis, "Bizim için bu bir hapishane" dedi.



Yunanistan, mahsur kalan binlerce göçmeni ve mülteciyi sınır dışı etti, geri gönderdi ve başta Ege Denizi'ndeki dış adalarına yerleştirdi.



Göç bakanlığı Ağustos ayı istatistikleri, kayıtlı sığınmacı sayısının şu anda 42.000 olduğunu ve bu sayının geçen yılın yarısı olduğunu gösterdi.



Yeni bir mülteci dalgası korkusu, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle körüklendi ve Yunanistan, 2015 göçmen krizinin tekrarlanmasına izin vermeyeceğini ve ortak bir Avrupa yanıtı aradığını doğruladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.