Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan ''Atatürk'' ve ''Erdoğan'' açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Meetpoint adlı TV programında gazeteci Olga Tremi'nin sorularını yanıtladı.

Çoğunlukla Türk-Yunan ilişkileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşulduğu mülakatta, Dendias iki ülke arasındaki sorunların "Kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve bölgede önemli bir lider" olarak gördüğü Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yüz yüze yapacağı görüşmeyle çözülebileceğine inandığını söyledi.

Dendias, Erdoğan ile ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin izlediği siyasete bakış açıları ne olursa olsun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir unsurdur. Ülkesini en az Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği zaman kadar yönetmiş ve Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiştir."

Dendias, Erdoğan ile son olarak Cumhurbaşkanlığı'nda görüştüğünü, ancak daha önceden de Strasbourg ziyaretlerinde Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde birkaç kez görüşme fırsatı bulduğunu belirtti. "Erdoğan'ın bireysel düzeyde misafirperver ve cana yakın bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Hayatında birçok başarı elde etmiş bir insan. Kendisiyle konuşurken Erdoğan'ın hayatına nereden başladığını; ülkesinin fizyonomisini nasıl değiştirdiğini; nasıl güçlü bir hale getirdiğini göz önünde bulundurmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "öngörülmez" olduğu yolundaki görüşlere katılmadığını da söyleyen Dendias "Bu gibi görüşlerin, izlediği siyaset için kendisine yararlı olduğunu düşünse bile, öngörülemez olduğunu söylemem. Belki çoğumuz katılmasak da Erdoğan'ı kendi stratejisini ve kişisel değerlerini hedef alan biri olarak görüyorum." dedi.

'ERDOĞAN'IN MİÇOTAKİS İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMESİNDEN YANAYIM'

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için bir ümit varsa onun da Erdoğan ile Miçotakis arasında yüz yüze yapılacak bir görüşmeyle olacağına inanıyor.

Bu konuda Dendias, "Ben her zaman iki liderin ikili ve yüz yüze bir görüşme yapmasından yana oldum. Türkiye'de öyle bir yapı var ki; başka kimsenin özlü bir müzakere yapacak yetkisi yok. Dolayısıyla sorunların çözümü için bir ümit varsa onun da Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmesiyle olacağına inanıyorum" dedi.

Türk-Yunan anlaşmazlıkları konusunda Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na gitmeye taraf olup olmadığı yönündeki soruları ise Dendias şöyle yanıtladı:

"Lahey mahkemesi uzun vadeli bir yoldur. Lahey'e gitmemiz için ilk önce Türkiye ile mahkemeye neleri götüreceğimizde anlaşmamız lazım. Hangi Yunan hükümeti, hangi Yunan bakan olacağından bağımsız olarak Yunanistan'ın tezi, iki ülke arasındaki deniz yetki alanları ve Münhasır Ekonomi Bölgeleri'nin belirlenmesidir. Türkiye başka konuları gündeme getirirse biz onlarda yokuz."

Dendias son olarak gazetecinin "Ankara'daki basın toplantısında Çavuşoğlu ile yaşadığı gerginlikte kimin kazançlı çıktığına" dair soruyu yanıtladı.

Dendias bu konuda "Bu sizin ifade ettiğiniz gibi bir maç değildi. Kimsenin kazançlı çıktığına inanmıyorum." dedi ve kameraların önünde yaptığı çıkışlarından Başbakan Miçotakis'in haberdar olduğunu; "tahrik edilirsen sen de konuş" şeklinde aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini söyledi:

"Karşılaştığımız sorunları açık bir dille kamuoyu önünde samimiyetle dile getirdik."

Dendias ayrıca, Yunanistan'ın "Uluslararası deniz hukukundan (UNCLOS) kaynaklanan, kara sularımızı 12 mile kadar çıkarma hakkımızı, müttefik bir ülke olan Türkiye'nin savaş nedeni (casus belli) kabul etmesi kabul edilemez" yolundaki görüşünü de tekrarladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.