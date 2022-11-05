Yunanistan'dan UNESCO'ya ''Ayasofya Cami'' çağrısı!

Yunan Ortodoks Meclisi, Ayasofya Camii için UNESCO'ya çağrıda bulunuldu.

Yunanistan'ın, Ayasofya'nın 2020 yılında cami olarak ibadete açılmasından duyduğu rahatsızlık hala devam ediyor.

Yunan yayın organı Proto Thema, Ayasofya ile ilgili tepki çeken bir çağrıda bulundu. Haberde, UNESCO'ya Ayasofya'nın tehlikede olduğunu aktardılar.

Ortodoks Parlamentolararası Asamblesi Başkanı Dr. Maximos Charakopoulos, UNESCO Dünya Kültür Mirası Merkezi Temsilcisi Berta de Sancristobal ile Paris'teki merkezinde yaptığı görüşmede Ayasofya'nın tehlikede olan anıt ilan edilmesini istedi.

"CAMİYE ÇEVRİLMESİ DOĞRUDAN TEHDİT OLUŞTURUYOR"

"Ayasofya'nın saygısızca camiye çevrilmesi sadece tarihi gerçeğe hakaret değil, anıta doğrudan bir tehdit oluşturuyor." diyen Charakopoulos, "Ayasofya tehlikede olan anıt ilan edilmelidir. İşte bu yüzden UNESCO Dünya Kültür Mirası Merkezi temsilcisine, anıtın camiye dönüştürülmesinden sonra uğradığı ve şu anda kurumlar ve Türk Medyası tarafından doğrudan aktarılan zararları hakkında bilgi verdim. UNESCO temsilcisine bu felaketleri anlatan yayınlarla ayrıntılı bir durum gönderdim." İfadelerini kullandı.

Yunanistan'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Maria Diamantopoulou da görüşmede, "Geçenlerde Ayasofya'yı ziyaret ettim ve gerçekten şok oldum. Tapınağın narteksi ayakkabı kutusuna dönüştürülmüş. Türk basınında çıkan haberler, yedi metre yüksekliğindeki kraliyet kapısının uğradığı hasarı gösteriyor. Müslümanlar bir nimet olarak duvarları yiyorlar. Zemin mermerleri tahrip olmuş." dedi.