Yunanistan'dan Türkiye'ye ''enflasyon'' vurgusu!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye karşı yeni iddialarda bulundu.

Türkiye'de iktidarın halkın dikkatini ekonomiden uzağa çekmeye çalıştığını ifade eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Eğer Yunanistan'da enflasyon yüzde 85 olsaydı ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım" dedi.

"Daha önce de söylediğim gibi, bir yere varmayacak tartışmalara girmeyeceğiz" diyen Miçotakis, "Yunanistan'ın duruşu çok nettir, buna ekleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.