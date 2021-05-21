DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Talha Hakan Alp’e açık mektup…'
AK Partili Şen açıkladı: Z kuşağının yüzde kaçı AK Parti'ye oy veriyor?
Ülkelerine bir yıl sonra dönebildiler
Biden’a ‘İsrail’e karşı daha sert politika izle’ baskısı
Hacca Türkiye'den kaç kişi gidecek? Türkiye hac kontenjanı belli oldu mu?
Sokollu için söylenen sevdalinka: Yaşa Mehmed Paşa!
Selvi: Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde
Altın Nedir? Altın Çeşitleri
Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Aile yardımı ne kadar? 2021 Aile yardımı nasıl alınır? Aile yardımı geriye dönük alınır mı?
İngiltere hükümetinden 'izleme itirafı'
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 gözaltı
17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Fransız basını: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü
FKÖ’den UNRWA'ya acil çağrı

Yunanistan'dan Türkiye'ye çağrı: Yunan adalarındaki göçmenleri kabul edin

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi Yunan adalarında bulunan yaklaşık 1500 göçmeni kabul etmeye çağırdı

ABONE OL

Google News - Timeturk
21.05.2021 17:54:01
Yunanistan'dan Türkiye'ye çağrı: Yunan adalarındaki göçmenleri kabul edin

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) yöneticisi Fabrice Leggeri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Miçotakis konuşmasında, Türkiye'ye, göçmenlerin Yunanistan sınırını kıyılarından yasadışı olarak geçmeye teşebbüs etmesini önlemek için daha fazla çaba harcama çağırısında bulundu.

Yunan Başbakan Türkiye'nin, sığınma başvuruları reddedilen ve Yunan adalarında bulunan yaklaşık bin 500 kişiyi kendi topraklarına kabul etmesini istediğini belirterek, "Bu, işbirliğimizi geliştirmek için önemli bir ilk adım olur" dedi.

Miçotakis ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) de mültecilerin siyasi bir baskı aracı aracı olarak kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi ve "Göçmenlerin ve mültecilerin Avrupa Birliği'ne baskı yapmak için jeopolitik piyonlar olarak kullanılmaları kabul edilemez. Ve bence böyle bir durum söz konusu olduğunda çok çok katı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Mart 2020'de Türkiye'de bulunan binlerce göçmen ve mülteci, Türkiye'nin kendi sınırlarını AB'ye açtığını açıklamasının ardından Yunanistan sınırına akın etmişti. Yunanistan sınırı kaotik görüntülere sahne olurken Atina sığınma başvurularını geçici olarak askıya almıştı.

Türkiye ise Yunanistan'ı deniz ve kara yoluyla sınırlarına giren mülteci gruplara şiddet uygulayarak geri itmekle suçluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Mustafa

Adalarla birlikte kabul edebiliriz.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş