Yunanistan'dan Türkiye'ye çağrı: Yunan adalarındaki göçmenleri kabul edin

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi Yunan adalarında bulunan yaklaşık 1500 göçmeni kabul etmeye çağırdı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) yöneticisi Fabrice Leggeri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Miçotakis konuşmasında, Türkiye'ye, göçmenlerin Yunanistan sınırını kıyılarından yasadışı olarak geçmeye teşebbüs etmesini önlemek için daha fazla çaba harcama çağırısında bulundu.

Yunan Başbakan Türkiye'nin, sığınma başvuruları reddedilen ve Yunan adalarında bulunan yaklaşık bin 500 kişiyi kendi topraklarına kabul etmesini istediğini belirterek, "Bu, işbirliğimizi geliştirmek için önemli bir ilk adım olur" dedi.

Miçotakis ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) de mültecilerin siyasi bir baskı aracı aracı olarak kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi ve "Göçmenlerin ve mültecilerin Avrupa Birliği'ne baskı yapmak için jeopolitik piyonlar olarak kullanılmaları kabul edilemez. Ve bence böyle bir durum söz konusu olduğunda çok çok katı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Mart 2020'de Türkiye'de bulunan binlerce göçmen ve mülteci, Türkiye'nin kendi sınırlarını AB'ye açtığını açıklamasının ardından Yunanistan sınırına akın etmişti. Yunanistan sınırı kaotik görüntülere sahne olurken Atina sığınma başvurularını geçici olarak askıya almıştı.

Türkiye ise Yunanistan'ı deniz ve kara yoluyla sınırlarına giren mülteci gruplara şiddet uygulayarak geri itmekle suçluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.