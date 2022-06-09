Yunanistan'dan Türkiye'ye 16 harita ile cevap

Türkiye'nin 'adaların silahlandırıldığına' dair Yunanistan'ı suçlamasının ardından Atina'dan 16 haritalı cevap geldi. Yunan Dışişleri Bakanlığı, 'uluslararası anlaşmalar ile oluşan durumu' gösterdiğini öne süren haritalar ile Ankara'ya yanıt verdi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlandığı ve bir hafta önce elçiliklere gönderildiği yolundan haberler çıkan haritalar bu kez Türkiye'ye cevap için kullanıldı.

Yunan Dışişleri'nin yayımladığı haritalar, 1923'te imzalanan Lozan ve 1947 yılında imzalanan Paris anlaşmalarında oluşan statüko ile başlıyor.

Bakanlık, Türkiye'nin 1972-2022 yılları arasındaki taleplerini yansıttığını öne sürdüğü haritalar ile birlikte, “Mavi Vatan”, “Türkiye Libya anlaşması”, “Aidiyeti ihtilaflı coğrafi formasyonlar (Kardak vs)”, “Adaların gayri askeri askeri satüsü” ve “TPAO'nun ruhsat verdiği bölgeler”in de bulunduğu bir dizi görsel yayımladı.

Bakanlık haritalarla birlikte yayımladığı açıklamada, "Konuyla ilgili üstteki haritalar, statükoyu altüst etmeye yönelik, Uluslararası Hukuku ve Uluslararası Deniz Hukukunu ihlal eden ve bölgemizde barış, güvenlik ve istikrarı tehdit eden Türk revizyonizminin boyutunu belgelemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Euronews Türkçe