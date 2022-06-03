Yunanistan'dan tepki çekecek sözler: Ağır bedeller ödetiriz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye'nin, olumsuz bir hareketinde “ağır bedeller ödeyeceğini” iddia etti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, son dönemde Türkiye ile yaşanan gerginliklere ve gündemdeki konulara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Nikos Panagiotopoulos, Türkiye ile yaşanan sorunlarda “gerginliklerin her iki tarafa da fayda sağlamadığını defalarca vurguladığını” dile getirdi.

Panagiotopoulos, Ağustos 2020'de Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve Yunan savaş gemilerinin yaşadığı gerilime değinerek, “Diğer tarafın (Türkiye), ordumuzun muazzam seferberliğinin ve acil müdahalemizdeki etkili caydırıcılık potansiyelimizi geçen yazdan bu yana anladığını düşünüyorum” dedi.

Panagiotopoulos, “Karşı tarafı askeri angajmana girişmekten caydıran askeri yeteneklerimiz olacaktır. Herhangi bir olumsuz durumda ağır bedeller ödeyeceklerini bilmelidirler. Ordumuz her zaman teyakkuzdadır” diye konuştu.

F-35 SATIN ALMA SÜRECİ

Nikos Panagiotopoulos, ülkesinin F-35 savaş uçaklarını satın alacağını ifade ederek, “ABD, Yunanistan'ın F-35'e olan ilgisini tanıdı. Hava kuvvetlerinin öngörülen operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak F-35 uçaklarının satın alma süreci hemen başlayacak” açıklamasında bulundu.

Panagiotopoulos, F-35 savaş uçaklarının satın alınmasıyla ilgili resmi talep (LOR) mektubunun hazırlandığını belirttiğini, ancak satın alma sürecinin oldukça uzun sürebileceğini söyledi.

'AB'NİN YUNANİSTAN'A DESTEĞİNİ KÜÇÜMSEMEYELİM'

Nikos Panagiotopoulos, Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ın egemenliğini ve bağımsızlığını desteklediğini ifade etti.

Panagiotopoulos, “Avrupa Birliği, Yunanistan'ın adalar üzerindeki tartışmasız egemenliğini defalarca destekledi ve Türk yetkililerden gelebilecek her türlü yorumun ters etki yaptığını da defalarca söyledi” dedi.

Panagiotopoulos, Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a sağladığı desteğin ve güvenliğin küçümsenmemesi gerektiğine işaret ederek, “Bir de kendimize şunu soralım; Yunanistan şimdi AB'nin dışında olsaydı işler nasıl olurdu?” diye konuştu.

'ÖNEMLİ BİR AVANTAJIMIZ VAR'

Nikos Panagiotopoulos, Rusya-Ukrayna savaşının ortasında mevcut konjonktürde Yunanistan'ın önemli bir jeopolitik avantajının olduğunu vurgulayarak, “Güneydoğu Akdeniz'de bir istikrar direği olarak kabul edildiğimizden, ABD ve NATO'nun da tam desteğine sahibiz” dedi.

Cumhuriyet