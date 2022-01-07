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TIMETURK / DÜNYA / Yunanistan'dan Sevan Nişanyan kararı

Yunanistan'dan Sevan Nişanyan kararı

Sevan Nişanyan'ın eşi İra Tzourou, Yunanistan'ın Nişanyan'ı serbest bırakacağını açıkladı. Sevan Nişanyan, 15 gün içinde Yunanistan'dan ayrılacak.

26 Dakika Önce
2022-01-07 14:21:14
Yunanistan'dan Sevan Nişanyan kararı

Türkiye'de cezaevinden firar ederek Yunanistan'a yerleşen ve burada 'istenmeyen kişi' ilan edilen gazeteci Sevan Nişanyan'ın Siros İdare Mahkemesi'nde görülen davasında karar çıktı. Nişanyan'ın eşi İra Tzourou, Nişanyan'ın ülkeyi terk etmek şartıyla serbest bırakılacağını açıkladı.

İra Tzourou sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Sevan Nişanyan'ın bugün serbest bırakılacağı açıklandı. Karara göre 15 gün içinde gönüllü olarak Yunanistan'dan ayrılmak zorunda. Sevan Nişanyan, Ermenistan vatandaşı olduğu için dilerse Ermenistan'a gidebilir"

Türkiye'ye iade edilmesi gündeme gelen Nişanyan'la ilgili Ermenistan makamları devreye girmişti.

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince'de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yaptığı gerekçesiyle 11,5 yıl hapis cezası alan ve üç yıl cezaevinde kalan Nişanyan, 2017'de Foça Açık Cezaevi'nden firar etmişti. Yunanistan'a yerleşen Nişanyan, bu ülkeye siyasi iltica talebinde bulunmuştu.

Nişanyan, 2013 yılında da Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle 13,5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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