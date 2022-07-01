Yunanistan’dan Rusya açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 'istenmeyen kişi' ilan ettiği 8 Yunan diplomatın uluslararası sözleşmeleri 'ihlal etmediğini' savunarak Rusya'nın tepkisinin 'orantılı' olmadığını açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'daki Yunan Büyükelçiliği ve Konsolosluğunda görevli 8 personelin sınır dışı edilmesine ilişkin bugün Rusya'nın Atina Büyükelçiliği nezdinde diplomatik girişimde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın sınır dışı ettiği 8 Yunan diplomatın Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmediği savunularak "Rusya'nın tepkisi, ülkemizin söz konusu Rus diplomatlara karşı aldığı tedbirlerle orantılı değil." ifadesine yer verildi.

Atina'nın nisanda "istenmeyen kişi" ilan ettiği Rus diplomatların, diplomatik misyon ile alakası olmayan faaliyetlerde bulunduğuna dair kanıtlar olduğu ileri sürülen açıklamada, Yunan tarafının Rus yetkililerin son zamanlarda Atina hakkında yaptıkları açıklamalardan duydukları memnuniyetsizlik de dile getirildi.

Atina, Rusya'nın Yunanistan'da görevli Diplomatik ve Konsolosluk Misyonlarının 12 üyesini 6 Nisan'da "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Rusya da, bu karardan 82 gün sonra 27 Haziran'da, Yunanistan'ın Moskova Başkonsolosluğu ve Moskova Büyükelçiliğindeki görevli 8 personeli, "istenmeyen kişi" ilan etmişti. Yunan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, bu kararın temelsiz olduğunu savunmuştu.