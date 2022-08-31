Yunanistan'dan NATO'nun 30 Ağustos paylaşımına tepki! Diplomatik girişimde bulunacaklar

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımına Yunanistan'dan tepki geldi. Atina yönetimi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'eşikayette bulundu.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımına Yunanistan'dan tepki geldi. Atina yönetimi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'eşikayette bulundu.

Paylaşımı kınadılar

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın NATO Daimi Temsilcisi'nin 'kabul edilemez' olarak nitelendirilen söz konusu paylaşımı kınadığı belirtildi. Bakanlık, Yunanistan ordusunun benzer bir şikayeti Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı'na (SHAPE) sunacağını söyledi.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın paylaşımında, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadelerine yer verilmişti. Komutanlık, paylaşımında Milli Savunma Bakanlığı'nı da etiketledi.

Dışişleri Bakanlığından kınama açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın NATO Daimi Temsilcisi'nin NATO Genel Sekreteri'ni sert bir şekilde protesto ettiğine dikkat çekerek, söz konusu görevin sadece uygunsuz değil aynı zamanda kabul edilemez olduğunu vurguladı. .