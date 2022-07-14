Yunanistan'dan İslam düşmanlığı!

Yunanistan'ın Selanik yakınlarındaki Aleksandria'da yaşayan Batı Trakya Türkleri Yunan makamlarının bölgedeki mescitte 2017'den bu yana bayram namazı kılınmasına izin vermemesi nedeni ile dini vecibelerini bir kez daha yerine getiremedi.

Yunanistan Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve saldırılarına devam ediyor.

Selanik yakınlarındaki Aleksandria'da yaşayan Batı Trakya Türkleri Yunan makamlarının bölgedeki mescitte 2017'den bu yana bayram namazı kılınmasına izin vermemesi nedeni ile dini vecibelerini bir kez daha yerine getiremedi.

Gerekli prosedürleri hazırlayarak başvuru yapan dernek yetkilileri sudan bahanelerle tam 3 kez geri çevrildi.

Ayrıca 2020'de mahkeme, Yunan makamlarının lehine karar verince konu Danıştay'a taşındı. Danıştay'ın dernek lehine kararına rağmen Din ve Eğitim İşleri Bakanlığı kararı görmezden geldi, yine bir bahaneyle mescidin kullanımına yine izin vermedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İskeçe Müftülüğü'nün bölgeye atadığı din görevlisi Musa Çolak, "Kazanılan bir davamız var. Bu davaya rağmen Din İşleri Bakanlığı hala eften püften sebeplerden dolayı bize izin vermemek için ısrarla direniyor. Bu insanlar Avrupa Birliği vatandaşı, Yunanistan vatandaşı ilk önce tabii birçok haktan mahrumlar." dedi.

Çolak ayrıca, bin'e yakın Batı Trakya Türkünün yaşadığı bölgede Türkler sadece eğitim ve ibadet yeri bulmakta değil, mezarlık bulmakta da zorlandığını dile getirerek, Yunan makamları Müslüman mezarlığına izin vermediğini söyledi.