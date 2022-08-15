Yunanistan'dan 280 milyon dolarlık F-16 hamlesi! V varyantına yükseltilecek

Yunan Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetlerinin 38 adet F-16 C/D Block 50 Fighting Falcons uçağını modernize etmek için, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir Talep Mektubu gönderecek. Talebin kabul edilmesi halinde, Yunan F-16 Fighting Falcon uçakları, Viper (V) varyantına yükseltilecek.

İlerleyen günlerde Yunan Hava Kuvvetleri'nin, ABD'ye 38 adet F-16 Blok 50 uçağının modernizasyonuyla ilgili bir istek mektubu (LoR) göndermesi bekleniyor.

Blok 70 modernizasyon projesi kapsamında Yunan Hava Kuvvetleri, envanterindeki 84 adet F-16 Blok 52+ uçağının modernizasyonuna ek olarak envanterindeki 38 adet F-16 Blok 50 savaş uçağını da projeye dahil etmeyi planlıyor.

Blok 50 F-16'lar, Nea Anchialos hava üssünde yükseltilecek. Aynı zamanda, iki Block 52 F-16, V varyantına yükseltmelerini tamamladı ve ABD'de Lockheed Martin tarafından sertifikalandırılma sürecinde. Uçaklar, sertifikasyonları tamamlandığında tekrar Yunanistan'a dönecek ve Yunan pilotları için eğitim süreci başlayacak. Blok 52 uçaklarının modernizasyon faaliyetleri, HAI alt yükleniciliğinde Tanagra Hava Üssü'nde devam ediyor.

32'si halen faaliyette olan eski Blok 30 F-16'lar, V varyantına yükseltilmeyecek. Buna göre, bu F-16'lar Yunanistan dışında herhangi bir yere nakledilmeyecek ve dağıtılma planı da yok, ancak Ege'de günlük olarak büyük bir iş yükü taşıdıkları için operasyonel olarak aktif kalacaklar. Bunların bir kısmı, gelecekteki yükseltilmiş Blok 50 ve Blok 52 F-16 filosuna bir giriş olarak yeni savaş uçakları için eğitim uçaklarına dönüştürülecekken, bunları yüksek kullanılabilirlikte tutmanın yolları düşünülüyor.

Yunanistan; 2017 yılı içerisinde ABD ile yaptığı anlaşma kapsamında Yunan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 84 adet F-16 Blok 52+ Fighting Falcon savaş uçağının, Lockheed Martin tarafından F-16 Blok 72 konfigürasyonuna yükseltilmesine karar vermişti. Toplam değeri 2.4 milyar ABD Doları olan programın ise 2027 yılında tamamlanması planlanmaktaydı.

Star Gazetesi