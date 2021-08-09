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TIMETURK / DÜNYA / Yunanistan’daki yangınlara İspanya’dan destek

Yunanistan’daki yangınlara İspanya’dan destek

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeyindeki Evia Adası’nda (Eğriboz) orman yangınlarına müdahale için İspanya’dan destek geldi.

4 Saat Önce
2021-08-09 12:43:57
Yunanistan’daki yangınlara İspanya’dan destek

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Türkiye'de çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek için uçak gönderen İspanya, bu sefer de Yunanistan'a yardım gönderdi.

Ülkenin başkenti Atina'nın kuzeyindeki Evia Adası'nda (Eğriboz) müdahalelerin sürdüğü orman yangınlarında, ada sakinlerinin feribotlarla tahliye işlemleri sürüyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım gönderen ülkelere teşekkür eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Yunan halkı adına, orman yangınlarıyla mücadeleye yardım etmek için destek ve kaynak gönderen tüm ülkelere en içten şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Bu zor zamanlarda Yunanistan'ın yanında olduğunuz için teşekkür ederiz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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