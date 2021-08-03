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TIMETURK / DÜNYA / Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı

Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Aharnes belediyesine bağlı Varipombi bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.

2 Gün Önce
2021-08-03 20:00:06
Yunanistan'da yeni orman yangınları çıktı

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Öğleden sonra çıkan ve kısa sürede çevreye yayılarak üç ayrı noktada yoğunlaşan yangın nedeniyle Varipombi ve Adames yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltıldı, bölgedeki çocukların bulunduğu bir tatil kampı tahliye edildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, söndürme çalışmalarının 3 ayrı noktada yoğunlaştığını, yangına 350 itfaiye personeli, 70 araç, 5 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiğini aktardı.

Yunan basınındaki haberlerde, Avrupa Acil Çağrı Merkezinden (112) bölgedeki vatandaşların telefonlarına, "alevlerin neden olduğu kıvılcımlardan etkilenmemek için evlerinin kapı, pencere ve bacalarını iyice kapatmaları ve bir an önce kuzeye doğru uzaklaşmalarını" yazan mesajlar gönderildiği belirtildi.

Yangın bölgesinde art arda patlamaların meydana geldiği aktarılan haberlerde, yoğun duman sebebiyle Atina-Lamia oto bandının trafiğe kapatıldığı, bölgedeki yüksek enerji hatlarının zarar görmesi sebebiyle de Atina'nın bazı yerlerinde elektrik kesintileri olduğu, trafik ışıklarının yanmaması nedeniyle trafikte kaos yaşandığı ifade edildi.

Aharnes Belediye Başkanı Spiros Vrettos, alevlerin Varipombi yerleşim birimine ulaştığını, bazı evlerin yandığını belirterek, acil yardım çağrısında bulundu.

Öte yandan Eğriboz Yarımadası, Messinia, Lakoniya ve İstanköy Adası'nda da orman yangınları çıktığı bildirildi.

Ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarların etkisiyle yeniden alevlendiği belirtilen yangınları söndürme çalışmalarının karadan ve havadan devam ettiği aktarılırken, Messinia'da alevlerin yerleşim birimlerine yaklaşması üzerine vatandaşların bölgeyi terk etmeye başladığı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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