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Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü

Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçak düştü.

58 Dakika Önce
2021-08-08 20:19:20
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü

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Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kefalonya Adası'ndan Zakinthos'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için gönderilen 2 Petzetel tipi uçaktan birinin Lagopodo-Maherado bölgesinde düştüğü belirtildi.

Sağ kurtulan pilotun kaza yerinden itfaiye ekiplerince uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, yetkili makamlarca uçağın düşme sebebine ilişkin araştırma başlatıldığı kaydedildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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