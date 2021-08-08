Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçak düştü.
2021-08-08 20:19:20
Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kefalonya Adası'ndan Zakinthos'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için gönderilen 2 Petzetel tipi uçaktan birinin Lagopodo-Maherado bölgesinde düştüğü belirtildi.
Sağ kurtulan pilotun kaza yerinden itfaiye ekiplerince uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, yetkili makamlarca uçağın düşme sebebine ilişkin araştırma başlatıldığı kaydedildi.
AA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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