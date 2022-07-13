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Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri düştü

Sisam Adası'ndaki yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopter düştü. Helikopterde toplam 4 kişi bulunuyordu. 2 kişi kurtarılırken, 2 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

13 Dakika Önce
2022-07-13 20:09:34
Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri düştü

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sisam Adası'nın Palaiohori Bölgesi'nde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışan helikopterde 4 görevli bulunuyordu.

Yunanistan'ın yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı "Mi 8" tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düştü.

Helikopterdeki 2 kişi kurtarıldı

Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu. Sahil Güvenlik birimleri, helikopterle denize düşen 2 kişiyi kurtardı. Diğer 2 kişi için ise arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. AA .

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