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Yunanistan'da vakalardaki artış kısıtlamaları sertleştirdi
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Yunanistan'da vakalardaki artış kısıtlamaları sertleştirdi

Yunanistan'da koronavirüs vakalarındaki hızlı artış sebebiyle aşılama mecburiyeti başta olmak üzere kısıtlamalar sertleştirilerek çok sayıda yeni önlemin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

1 Saat Önce
2021-07-26 00:56:50
Yunanistan'da vakalardaki artış kısıtlamaları sertleştirdi

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Hükümetin kararlaştırdığı yeni önlemler kapsamında tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, sadece aşılı kişilerin girişine izin veriliyor.

Restoran, kafe ve barların kapalı alanlarına da aşısız kişiler alınmıyor. Aşı olmayı reddeden çalışanların açığa alınması ve yasaklara uymayanlara 50 binden 200 bin euroya kadar para cezaları kesilmesi öngörülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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