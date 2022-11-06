Yunanistan’da üst düzey yetkiliden kritik uyarı: Savaşı tetikliyor!

Yunanistan'ın eski savunma bakanı Evangelos Apostolakis Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginliğe değindi.

Türkiye ile Yunanistan arasında son aylarda devam eden gerilim devam ederken Yunanistan'ın eski savunma bakanı ve genelkurmay başkanlığı onursal başkanı Evangelos Apostolakis katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerektiğini ve bu gerilimin savaşı tetikleyebileceğini söyleyen Apostolakis, “Yunan halkı tarih boyunca karşılaşılan zorluklara yanıt vermiştir. Herkes, dostlarımız ve muhalefet savaş riskinin farkında olmalı” ifadelerini kullandı.

Apostolakis, “Yunanistan başka bir ülkenin meclisi karar aldı diye egemenliğini değiştirecek değil. Girit'teki kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak harika bir yasal cevap olur” ifadesini kullandı.

Yunan yetkili, “Ankara'dakiler, Atina'da hiçbir hükümetin, hiçbir partinin ve kimsenin uluslararası yasalarla sağlanmış egemenlik haklarından vazgeçmeye niyeti olmadığını bilmeli” dedi.