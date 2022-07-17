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Yunanistan'da uçak düştü

Yunanistan’ın Kavala şehrine bağlı Paleochori bölgesine bir kargo uçağı düştü. Uçakta kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

38 Dakika Önce
2022-07-17 00:57:37
Yunanistan'da uçak düştü

Yunan medyası, Yunanistan'ın Kavala şehrine bağlı Paleochori bölgesine Antonov tipi bir uçağın düştüğünü duyurdu.

Kargo tipi olduğu düşünülen uçakta kaç kişinin bulunduğu belirtilmezken, bölgeye itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği açıklandı.

Sırbistan'dan kalkan uçağın hedefinin Ürdün olduğu, pilotun uçak düşmeden kısa bir süre önce acil durum bildirdiği belirtildi. TRTHaber .

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