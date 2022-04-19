Yunanistan'da ''Türkiye'' telaşı! Ege Denizi'ne gemilerle 'yüzen duvar' örülecek

Ege Denizi'nde Yunan donanmasının en kuzeyden en güneye kadar uzanmasını öngören bir Yunanistan projesi olan 'yüzen duvar', Yunan medyasında gündeme geldi.

Eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, "Türklerle Meis Adası yakınında bir kriz patlarsa, sadece o bölge ile sınırlı kalmaz, bütün Ege'de her yere yayılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan'ın bu planı da tüm Ege Denizi'ni kapsıyor. Yunanistan, donamasına ait mevcut birimler ve sipariş edilmiş ve teslimatı beklenen birimler olmak üzere, 12 savaş gemisi bu duvarı örmeyi hedefliyor.

YUNANİSTAN'IN HEDEFİ 2030

Yunan gazetesi Ta Nea'nın haberine göre, gemilerin bir kriz durumunda planlamaya göre yayılarak, kendi bölgesini kontrol altına alması ve bölgeyi kilitlemesi hedefleniyor. Nihai hedef ise 12 değil 18 geminin sıralanmasını öngörüyor.

Gazetenin haberine göre, hedefin sonuçlanacağı tarih ise 2030 olarak belirlendi. Duruma göre bu tarihin biraz daha sarkmasının beklenebileceğini yazan haberde, Ege'de kontrolün sağlanacağı gibi iddialı ifadelere yer verilmiş.

KUZEY EGE'DE GÜVENLİK BOŞLUĞU İDDİASI

"Yüzen duvar örülüyor, Türkiye ile dengeler değişiyor" ifadeleri kullanılan haberde Yunan savaş gemilerinin Trakya'nın hemen güneyinden başlayan Ege Denizi'nden Meis ve Girit'e kadar sıralanacağı vurgulandı. Ta Nea gazetesinin haberindeki bir diğer detaya göre, 2020 yılında Türkiye ile Yunanistan arasındaki kriz sırasında Kuzey Ege'de bir "güvenlik boşluğu olduğu" tespit edildi. Bunun üzerinden yeniden şekillendirilen plana göre kuzeyde de çok önemli donanma birliklerinin yer alacağı ifade ediliyor. .