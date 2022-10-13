Yunanistan’da tansiyon düşmüyor! MGK’dan da Türkiye çıktı!

Başbakan Kiriakos Miçotakis başkanlığında toplanan KYSEA’da, Türkiye-Libya hidrokarbon mutabakat zaptı, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde ne yapabileceğine ilişkin senaryolar, Yunanistan’ın bu senaryolara göstereceği tepkiler ve sığınmacılar konusu ele alındı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Yunanistan'da Milli Güvenlik Kurulu'nu benzeri olan Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA) dünkü olağan toplantısında, enine boyuna Türkiye konusunu görüştü.

Hürriyet'in haberine göre; Başbakan Kiriakos Miçotakis başkanlığında toplanan KYSEA'da, Türkiye ile Libya arasında hidrokarbon alanında 3 Ekim'de Trablus'ta imzalanan mutabakat zaptı, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ne yapabileceğine ilişkin senaryolar, Yunanistan'ın bu senaryolara göstereceği tepkiler ve sığınmacılar konusu ele alındı.

Hükümet Sözcüsü Yanis İkonomu “Toplantıda, Türkiye'nin bölgede ve Doğu Akdeniz'de devam etmekte olan tahrik edici tutumu ele alındı” dedi. İkonomu ayrıca, Yunanistan'ın silahlanma programının gidişatının, Meriç'teki bariyerin genişletilmesi konularının da toplantıda gündeme geldiğini belirtti. KYSEA'nın Ağustos ayındaki toplantısında, Meriç'te halen 39 kilometre uzunluğundaki bariyerin 140 kilometre daha genişletilmesi kararlaştırılmıştı.

YUNAN KOMUTAN ADALARDA

Bu arada, Yunan medyasına göre, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, bugün ve yarın Sakız, İpsara, Koyun ve Paşa adalarındaki askeri birlik ve karakolları teftiş edecek. Sakız ve İpsara adaları 1923 Lozan Antlaşması gereğince gayrıaskeri statüde bulunmalarına rağmen, Yunanistan tarafından silahlandırıldı. Koyun ve Paşa adaları ise uluslarararası antlaşmalarla Yunanistan'a bırakılan adalar listesinde bulunmuyor.

MUHALEFETLE HÜKÜMET TÜRKİYE YÜZÜNDEN KAVGAYA TUTUŞTU

Hükümet koridorlarındaki Türkiye tartışmaları hükümetle muhalefet arasında da kavgaya dönüştü.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararı Yunanistan'ı karıştırdı! Hükümet ve muhalefet birbirine girdi.ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı. Tasarıda Türkiye'ye satılacak F-16'ların Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacağı yönünde şartlar bulunuyordu. Bu gelişme sonrası Yunanistan karıştı. Ana muhalefet partisi SİRİZA lideri Aleksis Çipras, Miçotakis hükümetine yüklenirken, gelişmeyi Miçotakis hükümetinin bir yenilgisi olarak tanımladı.

Türkiye'nin F-16 satın alımı ve modernizasyonu konusunda önünü açan karar, Yunanistan'da krize neden oldu. Yunan medyasında şok etkisi yapan gelişme sonrası ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras'ın liderliğindeki SİRİZA partisi, F-16 konusunda Atina yönetimine tepki gösterdi.

SİRİZA, bu kararın Miçotakis ve Atina hükümeti için büyük bir yenilgi olduğunu söyledi. Çipras'ın partisinden yapılan açıklamada, “ABD Senatosu'nun Türk F-16'ları hakkındaki kararı, Miçotakis doktrini için son derece ciddi bir yenilgidir” denildi.

Miçotakis'in çabalarının boşa çıktığına işaret edilen açıklamada, “Senato'nun dün F-16 savaş uçaklarının satışını sınırlayan koşulları reddetme kararı ile Türkiye, sadece Yunanistan'ın egemenliğine doğrudan meydan okuduğu ve Libya ile yeni muhtıralar imzaladığı için ‘cezalandırılmamakla' kalmıyor, aynı zamanda ödüllendiriliyor.” ifadesi kullanıldı.