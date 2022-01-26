Yunanistan’da şiddetli patlama!
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir binada şiddetli patlama meydana geldi.
2022-01-26 12:03:01
Kent merkezinde genellikle iş yerlerinin bulunduğu Syngrou Bulvarı'nda bir binada gerçekleşen patlamada 1 kişi yaralandı.
Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda binanın da camlarının kırıldığı görüldü.
Patlamanın ardından çıkan yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı açıklanırken, Syngrou Bulvarı'nın bir bölümü araç trafiğine kapatıldı.
Patlamanın nedeni araştırılıyor. .
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