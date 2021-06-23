Yunanistan'da rahip mahkeme salonundakilere kezzapla saldırdı

Yunanistan'da kilise mahkemesinin yargıladığı bir rahip, rütbe indirimi cezası kararının açıklanmasının ardından salonda bulunanlara kezzapla saldırdı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'da, uyuşturucuyla ilgili bir konu nedeniyle kilise mahkemesine çıkarılan rahibin, kararın açıklanmasının ardından yanında getirdiği iki şişe kezzabı, salonda bulunanların üzerine atmasıyla 7 rahip, 2 avukat ve 1 polis yaralandı.

Yaralıların, Atina'nın çeşitli hastanelerinde tedavi altına alındıkları belirtilen haberlerde, saldırganın Atina Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.