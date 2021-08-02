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TIMETURK / DÜNYA / Yunanistan'da orman yangınları sürerken Miçotakis'in deniz pozu tepki çekti

Yunanistan'da orman yangınları sürerken Miçotakis'in deniz pozu tepki çekti

Komşu Yunanistan'daki orman yangınları sürerken Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Girit tatilinden fotoğraflar paylaşması tepki çekti.

1 Saat Önce
2021-08-02 16:21:41
Yunanistan'da orman yangınları sürerken Miçotakis'in deniz pozu tepki çekti

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Komşu Yunanistan'da son günlerde süren orman yangınları Atina'da siyasetin tansiyonunu yükseltti. Büyük yangınların sürdüğü bir süreçte Başbakan Kiryakos Miçotakis'in tatile çıkması ve alevlerin yayılması karşısında yerel olanakların yetersiz kalması muhalefetin tepkisini çekti.

Mora'da ve Rodos'ta yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlar devam ederken, Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Syriza hükümete sert sözlerle yüklendi. Miçotakis'in, cumartesi sabahı Yunanistan genelinde yangın tehlikesinin yetkililer tarafından 'kritik' olarak tanımlandığı bir anda Girit'in Marathi bölgesinde tatile çıkması ve sahil kenarında denizin tadını çıkardığı esnada basın mensuplarınca fotoğraflanması Syriza'nın tepkisini çekti.

'YANGINLAR KONTROL ALTINDA DEĞİL'

Syriza ilgili açıklamasında, Mora'da büyük yangınların sürdüğü esnada Miçotakis'in Girit kıyılarında selfie fotoğraflar çekmekle meşgul olduğu görüşüne yer verdi. Bu durumun halk nezdinde büyük hayal kırıklığı yarattığına işaret eden ana muhalefet partisi, hükümetin “Yangınlar kontrol altına alınıyor” açıklamalarına rağmen pazartesi itibarıyla ülkenin birden fazla noktasında büyük orman yangınların sürdüğünü vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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