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TIMETURK / DÜNYA / Yunanistan’da İstiaia Belediye Başkanı isyan etti: Yalnızız, sonumuz yakın

Yunanistan’da İstiaia Belediye Başkanı isyan etti: Yalnızız, sonumuz yakın

Yunanistan’daki yangınlar sürerken İstiaia Belediye Başkanı Giannis Kotzias, Skai Tv’ye yaptığı açıklamada, “Yalnızız. Sonumuz yakın” dedi.

5 Saat Önce
2021-08-08 16:28:47
Yunanistan’da İstiaia Belediye Başkanı isyan etti: Yalnızız, sonumuz yakın

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Yunanistan'da ülke genelinde orman yangınları sürerken, bazı bölgelerde vatandaşlar cehennem gibi görünen başka bir güne uyandı.

İstiaia Belediye Başkanı Giannis Kotzias, Yunanistan merkezli Skai Tv'ye yaptığı açıklamada, “Yalnızız. Sonumuz yakın” dedi.

Eğriboz adasının kuzeyinde bulunan İstiaia, bu yıl büyük yangınlara tanık olurken, yangınla havadan mücadele çalışmalarının bugüne kadar başlamaması nedeniyle adada gerilim yüksek.

Şarkul Avsat'ın haberine göre, birçok ada sakini, birkaç kilometre kareye yayılan yangınlarla mücadelede kaderlerine terk edildiklerinden şikayet etti.

Skai Tv'ye konuşan bir vatandaş, “Yanmamıza izin verdiler” diyerek, yangın söndürme uçaklarının şimdiye kadar yalnızca Atina çevresindeki bölgeye odaklandığını belirtti.

İtfaiyecilerden biri ise, “Her yerde olamayız. Atina'nın kuzeyindeki yangınlar bir yerleşim bölgesine yayılırsa ne olacağını hayal etmeniz yeterli” diyerek, sınırlı kaynakları suçladı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis de, son günlerde birkaç kez önceliğin mülk veya orman değil hayat kurtarmak olduğunu söyledi.

Atina'da yaklaşık 4 milyon insan yaşarken, Eğriboz adasının nüfusu yaklaşık 220 bin kişi ve buradaki risk altındaki alan yoğun olarak ormanlık.

Binlerce kişi adadan tahliye edildi. Yollarda hareket etmek artık güvenli olmadığı için insanlar kıyıdan feribotlar ile uzaklaştırıldı.

Yunanistan'daki yangınlar küresel olarak ilgi çekti ve Avrupa ile Ortadoğu'daki bazı ülkeler yardım için ekipler gönderdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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