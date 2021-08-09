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Yunanistan'da Hava Kuvvetleri Komutanı istifa etti

Yunanistan'da, Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yorgos Kumentakis'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

7 Saat Önce
2021-08-09 16:54:50
Yunanistan'da Hava Kuvvetleri Komutanı istifa etti

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Yunan basınındaki haberlerde, Kumentakis'in, Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstandinos Floros başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Konsey Toplantısının ardından istifasını sunduğu belirtildi.

Haberlerde, Chinok tipi yangın söndürme helikopterlerin bakımından sorumlu olduğu belirtilen Kumentakis'in istifasının, askeri hava araçlarının yangın söndürme çalışmalarına yeterince katkı sağlamadığına ilişkin eleştirilerle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Kumentakis'in istifasının kabul edilip edilmediğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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