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Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-11-05 20:41:17
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 909 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 774 bin 265'e yükseldi.

Salgının başından bu yana günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 48 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 16 bin 200'e ulaştı.

Solunum cihazına bağlı hasta sayısı 450 olarak kayda geçerken, bu sayının yüzde 84'ünü aşısız ya da aşılama süreci tamamlanmamış hastalar oluşturdu.

Vaka sayısı bir haftada üçüncü kez en yüksek seviyeye ulaştı

Ülkede 2 ve 4 Kasım'da da günlük Kovid-19 vaka sayısı o güne dek görülmemiş en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle hükümet yeni tedbirler açıklamış, 6 Kasım'dan itibaren Kovid-19 aşısı olmayan tüm çalışanların, ücretlerini kendileri ödeyerek haftada iki kez Kovid-19 testi yaptırmak zorunda olacağını bildirilmişti.

Aşısızların, kamu kuruluşları, bankalar, kuaförler, eğlence merkezleri, alışveriş merkezleri ve perakende mağazalara girebilmesi için de test zorunluluğu olacağı belirtilmişti. Aşısızların ibadet yerleri, gıda satan dükkanlar ve eczanelere ise test zorunluluğu olmaksızın girebileceği kaydedilmişti.

11 milyona yakın nüfusu olan Yunanistan'da aşılama sürecini tamamlayanların sayısı 6 milyon 400 bine yaklaşıyor. Ülkede 18 yaş üstündekilere üçüncü doz aşı imkanı da bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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