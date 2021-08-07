Yunanistan'da alevler başkent Atina'nın kapısına dayandı

Yunanistan'da alevler başkent Atina’ya yaklaştı. Kuzeyden başkente gelen yollar kapandı. Elektrik kesintileri yaşanırken, insanlar feribotlarla tahliye edildi. Antik Olimpiya kentini tehdit eden yangın ile Eğriboz'daki yangın da sürüyor.

Yunanistan'da alevler başkent Atina'ya yaklaştı. Kuzeyden başkente gelen yollar kapandı. Elektrik kesintileri yaşanırken, insanlar feribotlarla tahliye edildi. Antik Olimpiya kentini tehdit eden yangın ile Eğriboz'daki yangın da sürüyor.

Sıcaklıkların rekor seviyeye yükseldiği Yunanistan'da orman yangınları sürüyor.

Sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgar nedeniyle son üç günde 150'den fazla yangın çıktı.

Yangınlar nedeniyle Attika bölgesine elektrik verilemediği ifade ediliyor.

Yangınlarla ilgili 2 kişi gözaltında

Atina yakınlarında Politika bölgesinde üzerine elektrik direği devrilen gönüllü bir itfaiyeci hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Başkent Atina'nın kuzeyindeki Varibombi'de kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi.

Atina'ya giden yollar kapandı

100'den fazla orman yangınının çıktığı bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Başkentin banliyöleri için tahliye emri verilirken, Atina'ya giden yollar kapandı.

Sadece itfaiye araçları, ambulans, askeri taşıtlar ve iş kamyonlarının geçişine izin veriliyor.

Mora'da alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

Eğriboz Adası'ndan Mora Yarımadası'na kadar düzinelerce kasaba ile köy tahliye edildi.

Mora Yarımadası'nda antik Olimpia kentinde dün kontrol altına alınan yangınlar bugün yeniden hızlandı.

Yarımadada alevler yerleşim yerlerine yaklaştı.

Eğriboz adasındaki yangın da sürüyor. Adada yaklaşık 300 ev ile 200 bin dönüm arazi kül oldu.

Görgü tanıkları itfaiyenin bölgede olmadığını, sadece gönüllülerin söndürme çalışmalarına katıldığını belirtiyor.

Yurt dışından destek

Yunanistan'ın yangınlarla mücadelesine yurt dışından da destek var.

Fransa iki yangın söndürme uçağı ve 80'den fazla itfaiyeci ile çalışmalara katkı sağlıyor.

Ukrayna da 100 Ukraynalı itfaiyecinin Yunanistan'a ulaştığını duyurdu.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.