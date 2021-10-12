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TIMETURK / DÜNYA / Yunanistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Lasithi bölgesinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2 Gün Önce
2021-10-12 13:09:53
Yunanistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 12.24'te meydana gelen deprem, 6,62 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yer sarsıntısı Türkiye kıyılarında da hissedildi.

Bölgeden can kaybı, yaralanma ya da maddi zarara ilişkin henüz bilgi ulaşmadı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin çok güçlü hissedildiğini ve birkaç saniye sürdüğünü bildirdi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT, depremin On İki Ada'da ve Kiklades Adaları'nda şiddetle hissedildiğini aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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