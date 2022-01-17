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TIMETURK / DÜNYA / Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye karşı geri adım atmayacağız

Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye karşı geri adım atmayacağız

'Pontus' iddialarıyla Türkiye'nin tepkisini çeken Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, yine Türkiye’yi hedef aldı.

2 Saat Önce
2022-01-17 08:17:04
Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye karşı geri adım atmayacağız

Yunanistan'ın önemli basın kuruluşlarından Kathimerini gazetesine konuşan Sakelaropulu, "Türkiye'nin kabul edilemez taleplerine ve saldırgan eylemleri karşısında, hiçbir şekilde geri adım atmayacağız" dedi.

"Pontus" iddialarını tekrarlayan Sakelaropulu, tarihi gerçekleri kabul etmenin cesaret ve özfarkındalık gerektirdiğini söyledi.

DAHA ÖNCE D TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

Geçen hafta Atina'da katıldığı "Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı"nın tanıtım töreninde konuşan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Pontus Helenizminin akıbeti trajiktir. İnsanlar doğdukları yerleri terk etmek, göç yolunu almak zorunda kalmıştır" ifadelerini kullanmış, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise, "Yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır. Söz konusu iddialar, Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu ve Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgesindeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir" cevabını vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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