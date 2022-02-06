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Yunanistan Başbakanı'ndan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

1 Saat Önce
2022-02-06 09:55:35
Yunanistan Başbakanı'ndan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Miçotakis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine acil şifalar diliyorum" dedi.

Erdoğan, Miçotakis'in mesajını alıntılıyarak, "İyi dilekleriniz için teşekkür ederim Sayın Başbakan. Eşim ve ben size, ailenize ve Yunan halkına selamlarımı gönderiyoruz" yanıtını verdi. .

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