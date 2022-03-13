Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ortodoksluk Bayramı nedeniyle düzenlenen ayine katılmak için Fener Rum Patrikhanesi'ne gitti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Miçotakis, Ortodoksluk Bayramı nedeniyle düzenlenen ayine katılmak için Fener Rum Patrikhanesi'ne giriş yaptı.

Yunanistan Başbakanı, ayinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile öğle yemeğinde bir araya gelecek. Vahdettin Köşkü'nde saat 14.00'te basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi beklenen görüşmede ikili ilişkilere dair konuların ele alınması, güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor. .