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Yunanistan 6 adayı satışa çıkardı

2 binin üzerinde ada ve adacığa sahip olan Yunanistan, 6 adasını satışa çıkardı. Birçoğunun fiyatı henüz belirlenmeyen adalar, çeşitli imar özelliklerine sahip.

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05.07.2021 16:26:28
Yunanistan 6 adayı satışa çıkardı

2 binin üzerinde ada ve adacığa sahip olan Yunanistan, 6 adasını satışa çıkardı. Birçoğunun fiyatı henüz belirlenmeyen adalar, çeşitli imar özelliklerine sahip.

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Geçmişte de bazı adalarını satan Yunanistan'dan, benzer bir adım geldi.
Ek gelir arayışındaki ülke, 6 adasını satışa çıkardı.
Açıklamaya göre, uyruğu fark etmeksizin herkes bu adaları satın alabiliyor. Ancak ulusal bir sınır veya askeri arazinin yakınında olan adalar istisna kapsamında. Buna göre, Avrupa vatandaşı olmayanlara ulusal sınırların yakınında satış yapılmayacak.

Ada satın almak isteyen yabancı alıcıların ise, yerel bir avukat tayin etmeleri gerek.

yunan-adaları-TRT

Satışa çıkarılan adalardan bazıları şöyle:

Rinia

550 bin metrekarelik kullanım alanına sahip. Küçük oteller, bungalovlar ve villaların adaya inşasına izin veriliyor.

Aziz Athanasios

Yaklaşık 11 bin metrekarelik adada bazı çam ve zeytin ağaçları bulunuyor.
Ada için biçilen değer 2 milyon 200 bin euro.

Trinity

Atina'nın yakınındaki ada, zamanında birçok tanınmış ismi ağırladı.
Yaklaşık 12 dönüm büyüklüğündeki adada zeytin, fıstık, çam, selvi ve çeşitli meyve ağaçları bulunuyor.

Makri

Yaklaşık 100 bin metrekarelik bir ada. 5 yıldızlı oteller ve lüks villaların inşasına uygun.

Kato Andikeri

272 dönümlük adada iki eski ev ve bir kilise bulunuyor. Elektrik, güneş enerjisi sistemi ve telefon hatları da adada mevcut.

Bu adaların haricinde Strogillo adası da satışa çıkarılanlar arasında.

Yunanistan en son 2015 ve 2017'de birçok ada ve adacığını sattı. Satılan yerlerin fiyatları, 1,5 milyon ile 186 milyon dolar aralığındaydı.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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